Награждение фигуристов на Олимпиаде перенесли из-за положительного допинг-теста Валиевой

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине была перенесена из-за положительного результата допинг-теста россиянки Камилы Валиевой. Об этом сообщает пресс-служба Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

Проба спортсменки была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 25 декабря 2021 года во время чемпионата России в Санкт-Петербурге. Аккредитованная Всемирным антидопинговым агентством (WADA) лаборатория в Стокгольме сообщила, что в образце был получен отрицательный аналитический результат на триметазидин 8 февраля.

ITA немедленно проинформировало спортсменку о том, что временное отстранение, наложенное РУСАДА, является обязательным для Международного олимпийского комитета (МОК), фигуристке запрещается участвовать и тренироваться на Олимпиаде. Валиева 9 февраля успешно оспорила решение РУСАДА, что позволило ей продолжить участие в олимпийских соревнованиях. МОК подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение РУСАДА, не дожидаясь мотивировочной части от российского агентства.

Церемония награждения по итогам командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине должна была состояться во вторник, однако была перенесена. Сборная России с Валиевой в составе выиграла соревнования. Вторыми стали американцы, третьими — японцы, четвертыми — канадцы.

Валиевой 15 лет, она является действующей чемпионкой России и Европы. Россиянке принадлежат мировые рекорды в короткой (90,45 балла), произвольной (185,29) и по сумме программ (272,71). В рамках командного турнира на Олимпиаде фигуристка выиграла обе программы, набрав 90,18 балла в короткой и 178,92 — в произвольной. Валиева представляет центр спорта и образования «Самбо-70» и тренируется под руководством Этери Тутберидзе.

Соревнования в женском одиночном катании на Олимпиаде в Пекине начнутся 15 февраля.