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НОВОСТИ

Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину

09:05 11.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден призвал американцев, находящихся на Украине, немедленно покинуть эту страну.

«Американские граждане должны уехать сейчас же», — сказал он в интервью телеканалу Эн-би-си. Слова президента приводятся в четверг на сайте канала.

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