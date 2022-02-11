Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину
09:05 11.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден призвал американцев, находящихся на Украине, немедленно покинуть эту страну.
«Американские граждане должны уехать сейчас же», — сказал он в интервью телеканалу Эн-би-си. Слова президента приводятся в четверг на сайте канала.
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