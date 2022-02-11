Совет Госдумы примет решение о признании ДНР и ЛНР 14 февраля

10:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Совет Госдумы 14 февраля примет решение о признании ДНР и ЛНР. Депутаты обсудят, рассматривать ли на заседании палаты проект КПРФ о признании Донецкой и Луганской народных республик или же направить документ в МИД для получения отзыва. Об этом в своём Telegram-канале сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам Володина, консультации с фракциями по проекту обращения о необходимости признания ДНР и ЛНР завершились.

«Вопрос очень серьёзный и ответственный. Речь идёт о защите жизней наших граждан и соотечественников, проживающих на территории ДНР и ЛНР», — подчеркнул Володин.

Депутаты от фракции КПРФ 19 января внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания независимости Донецкой и Луганской народных республик «в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств». Говорит Москва