Скандал вокруг вечеринок премьера привел к отставке главы лондонской полиции
10:05 11.02.2022 Источник: Газета.Ru
Глава лондонской полиции Крессида Дик подала в отставку в четверг на фоне критики действий Скотленд-Ярда при расследовании якобы имевших место нарушений коронавирусных ограничений в канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в первые волны пандемии коронавируса.
«Очень грустно, что после общения с мэром Лондона [Садиком Ханом] сегодня стало очевидно, что мэр больше не доверяет моему руководству. Он не оставил мне иного выбора, кроме как уйти с поста комиссара службы столичной полиции», — говорится в распространенном заявлении Дик. Она отметила, что продолжит исполнять функции главы полиции Лондона «на короткий период» по просьбе Хана, чтобы гарантировать мягкий переход власти к новому руководителю. Сам мэр британской столицы подтвердил, что принял отставку Дик.
Лондонская полиция в последние недели оказалась под шквалом критики вследствие первоначальной неготовности расследовать возможные случаи нарушения Джонсоном и сотрудниками его канцелярии действовавших в стране жестких коронавирусных ограничений в 2020–2021 годах, ссылаясь на истечение срока давности по данным делам. Скотленд-ярд был вынужден изменить свою позицию лишь под давлением общественности. В настоящее время полиция ведет расследование инцидентов, результаты которого будут обнародованы в ближайшие недели.
Помимо этого, ряд активистов обвиняли Дик в нежелание проводить внутренние реформы в правоохранительных органах британской столицы, чтобы сделать их более инклюзивными. Согласно отчету Независимого управления по изучению действий полиции, которое рассматривает жалобы на сотрудников правопорядка со стороны жителей Англии и Уэльса, десятки лондонских полицейских склонны к проявлению расизма и женоненавистничества. Газета.Ru
НОВОСТИ
- 11:32 11.02.2022
- В России выявили 203 949 случаев заражения коронавирусом за сутки, это максимум за пандемию
- 11:20 11.02.2022
- Калужская область выходит из программы по переселению в РФ соотечественников
- 11:05 11.02.2022
- Пашинян поздравил Раиси с годовщиной победы Исламской революции
- 11:00 11.02.2022
- КНР хочет стать ведущей мировой державой, установив свой мировой порядок, считает Блинкен
- 10:50 11.02.2022
- Собянин сообщил, что улучшение ситуации с COVID-19 позволяет увеличить объемы плановой помощи
- 10:32 11.02.2022
- Рост цен на нефть принес России дополнительно $65 млрд - Bloomberg
- 10:20 11.02.2022
- Украина получила от США ракетные комплексы Javelin - министр обороны
- 10:00 11.02.2022
- Совет Госдумы примет решение о признании ДНР и ЛНР 14 февраля
- 09:32 11.02.2022
- Переговоры в нормандском формате в Берлине закончились безрезультатно — Козак
- 09:20 11.02.2022
- На Камчатке разбился легкомоторный самолет, погибли два члена экипажа
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать