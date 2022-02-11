Скандал вокруг вечеринок премьера привел к отставке главы лондонской полиции

10:05 Источник: Газета.Ru

Глава лондонской полиции Крессида Дик подала в отставку в четверг на фоне критики действий Скотленд-Ярда при расследовании якобы имевших место нарушений коронавирусных ограничений в канцелярии премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в первые волны пандемии коронавируса.

«Очень грустно, что после общения с мэром Лондона [Садиком Ханом] сегодня стало очевидно, что мэр больше не доверяет моему руководству. Он не оставил мне иного выбора, кроме как уйти с поста комиссара службы столичной полиции», — говорится в распространенном заявлении Дик. Она отметила, что продолжит исполнять функции главы полиции Лондона «на короткий период» по просьбе Хана, чтобы гарантировать мягкий переход власти к новому руководителю. Сам мэр британской столицы подтвердил, что принял отставку Дик.

Лондонская полиция в последние недели оказалась под шквалом критики вследствие первоначальной неготовности расследовать возможные случаи нарушения Джонсоном и сотрудниками его канцелярии действовавших в стране жестких коронавирусных ограничений в 2020–2021 годах, ссылаясь на истечение срока давности по данным делам. Скотленд-ярд был вынужден изменить свою позицию лишь под давлением общественности. В настоящее время полиция ведет расследование инцидентов, результаты которого будут обнародованы в ближайшие недели.

Помимо этого, ряд активистов обвиняли Дик в нежелание проводить внутренние реформы в правоохранительных органах британской столицы, чтобы сделать их более инклюзивными. Согласно отчету Независимого управления по изучению действий полиции, которое рассматривает жалобы на сотрудников правопорядка со стороны жителей Англии и Уэльса, десятки лондонских полицейских склонны к проявлению расизма и женоненавистничества. Газета.Ru