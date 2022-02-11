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НОВОСТИ

Рост цен на нефть принес России дополнительно $65 млрд - Bloomberg

10:32 11.02.2022

Бюджет России в этом году может пополниться более чем на $65 млрд благодаря росту цен на нефть. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков.

Как отмечается, в этом году, по оценкам экономистов агентства, цены на нефть останутся на уровне $90 за баррель.  RT

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