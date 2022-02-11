Рост цен на нефть принес России дополнительно $65 млрд - Bloomberg

10:32

Бюджет России в этом году может пополниться более чем на $65 млрд благодаря росту цен на нефть. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков.

Как отмечается, в этом году, по оценкам экономистов агентства, цены на нефть останутся на уровне $90 за баррель. RT