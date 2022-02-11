Пашинян поздравил Раиси с годовщиной победы Исламской революции
11:05 11.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Никол Пашинян в пятницу направил поздравление президенту Ирана Эбрахиму Раиси по случаю Дня победы Исламской революции и пригласил посетить Армению. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.
«Отмечая целенаправленность Армении и Ирана укреплять мир и стабильность в регионе, подтверждаю официальное приглашение посетить Армению для обсуждения вопросов двусторонней повестки дня. Убежден, что благодаря совместным усилиям мы будем привержены углублению армяно-иранских межгосударственных отношений на высоком уровне, многоплановая повестка нашего сотрудничества будет еще больше расширена на благо наших народов и стран», — отмечается в послании.
День победы Исламской революции — национальный праздник Исламской Республики Иран. 11 февраля 1979 года в стране был свергнут шахский режим.
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