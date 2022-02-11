Калужская область выходит из программы по переселению в РФ соотечественников
11:20 11.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Калужской области приняли решение о выходе региона из программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом. Данная мера позволит сократить поток мигрантов в регион, сообщил в пятницу губернатор Владислав Шапша в своем телеграм-канале.
«Калужская область выходит из программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Это заблокирует возможность получать гражданство в упрощенном порядке для уроженцев Средней Азии», — написал Шапша.
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