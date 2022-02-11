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МИД КНР назвал политической ложью рассуждения Блинкена об «агрессии Китая»

12:00 11.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рассуждения госсекретаря США Энтони Блинкена об «агрессии Китая» следует считать политической ложью, при помощи которой американские власти пытаются оправдать теорию «китайской угрозы» и оказать давление на Пекин. Об этом заявил в пятницу официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

«Это политическая ложь. Американская сторона говорит о „китайской угрозе“, чтобы оклеветать Китай, оказать давление и сдерживающее воздействие на развитие нашей страны», — подчеркнул он на брифинге.

По словам китайского дипломата, подобные высказывания Блинкена «убедительно доказывают, что Соединенные Штаты руководствуются предрассудками и соображениями времен холодной войны». «Мы решительно против подобных заявлений американской стороны», — добавил Чжао Лицзянь.

Как заявил в пятницу Энтони Блинкен, он полагает, что КНР стремится стать ведущей военной, экономической, дипломатической и политической мировой державой. По мнению госсекретаря США, Соединенные Штаты и Австралия «должны противостоять этому». «Власти КНР действуют более агрессивно и внутри страны, и в регионе», — добавил глава американского внешнеполитического ведомства.

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