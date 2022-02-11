В Москве выявили 18 541 случай заражения коронавирусом за сутки

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 18 541 против 22 747 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

В относительном выражении прирост составил 0,7%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 577 044 случая заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 81 против 84 днем ранее, до 39 849.