В Москве выявили 18 541 случай заражения коронавирусом за сутки
12:05 11.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 18 541 против 22 747 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.
В относительном выражении прирост составил 0,7%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 577 044 случая заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 81 против 84 днем ранее, до 39 849.
Новости
- 13:05 11.02.2022
- Строительные леса у здания напротив Госдумы обрушились на служебные машины депутатов
- 13:00 11.02.2022
- Министр обороны Великобритании прибыл в Москву на переговоры с Шойгу
- 12:32 11.02.2022
- Младший брат Назарбаева перечислил 1 млрд тенге в фонд "Народу Казахстана"
- 12:20 11.02.2022
- Украина перебросила в Донбасс дивизион С-300 для подготовки наступления — Басурин
- 12:00 11.02.2022
- МИД КНР назвал политической ложью рассуждения Блинкена об «агрессии Китая»
- 11:32 11.02.2022
- В России выявили 203 949 случаев заражения коронавирусом за сутки, это максимум за пандемию
- 11:20 11.02.2022
- Калужская область выходит из программы по переселению в РФ соотечественников
- 11:05 11.02.2022
- Пашинян поздравил Раиси с годовщиной победы Исламской революции
- 11:00 11.02.2022
- КНР хочет стать ведущей мировой державой, установив свой мировой порядок, считает Блинкен
- 10:50 11.02.2022
- Собянин сообщил, что улучшение ситуации с COVID-19 позволяет увеличить объемы плановой помощи
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать