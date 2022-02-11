Младший брат Назарбаева перечислил 1 млрд тенге в фонд "Народу Казахстана"

12:32 Источник: Интерфакс

Благотворительный казахстанский фонд "Саликалы Урпак", основателем которого является младший брат экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева - Болат Назарбаев, перечислил 1 млрд тенге ($1/425,76) в фонд "Народу Казахстана".

"Благотворительный фонд "Саликалы Урпак" перечислил 1 млрд тенге в социальный фонд "Казакстан халкына" (Народу Казахстана). (...) От имени коллектива и руководства фонда "Саликалы Урпак" приносим искренние соболезнования жертвам трагического января. В это трудное для страны время мы должны объединиться вокруг главы государства и помочь народу Казахстана", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте фонда.