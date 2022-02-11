Строительные леса у здания напротив Госдумы обрушились на служебные машины депутатов

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Строительные леса, установленные на здании напротив Госдумы, обрушились и придавили несколько служебных автомобилей депутатов, информации о пострадавших пока нет. Об этом в пятницу сообщил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиях и связи Евгений Попов.

«Георгиевский переулок, напротив Думы. Прямо сейчас. Строительные леса рухнули на парковку. Пострадало несколько машин. Надеюсь, не людей», — отметил Попов в своем телеграм-канале.

О происшествии также сообщил зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев. Как уточнил депутат в своем телеграм-канале, «оперативных служб пока нет на месте».

Оба депутата разместили фото и видео в своих телеграм-каналах. На них видно, что леса из металлических труб обрушились практически полностью.