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Строительные леса у здания напротив Госдумы обрушились на служебные машины депутатов

13:05 11.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Строительные леса, установленные на здании напротив Госдумы, обрушились и придавили несколько служебных автомобилей депутатов, информации о пострадавших пока нет. Об этом в пятницу сообщил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиях и связи Евгений Попов.

«Георгиевский переулок, напротив Думы. Прямо сейчас. Строительные леса рухнули на парковку. Пострадало несколько машин. Надеюсь, не людей», — отметил Попов в своем телеграм-канале.

О происшествии также сообщил зампредседателя комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев. Как уточнил депутат в своем телеграм-канале, «оперативных служб пока нет на месте».

Оба депутата разместили фото и видео в своих телеграм-каналах. На них видно, что леса из металлических труб обрушились практически полностью.

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