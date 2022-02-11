Украина размещает системы залпового огня в 30 км от линии соприкосновения — Басурин
13:20 11.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украина размещает системы залпового огня менее чем в 30 км от линии соприкосновения в Донбассе. Об этом в пятницу сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
«Ранее штаб ООС (операция объединенных сил — украинская силовая операция в Донбассе — прим. ТАСС) перераспределил реактивные артиллерийские дивизионы, приняв решение применять их побатарейно, — написал Барусин в телеграм-канале Народной милиции ДНР. — Передвижение реактивных систем залпового огня противника, а также транспортно-заряжающих машин зафиксировано в районах населенных пунктов Константиновка, Желанное, Ильинка, Хлебодаровка и Тополиное в зонах ответственности 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады [ВСУ], 53-й и 54-й отдельных десантно-штурмовых бригад [ВСУ] и 36 отдельной бригады морской пехоты [ВСУ], на удалении менее 30 км от линии боевого соприкосновения», — сообщил он.
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