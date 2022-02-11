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Путин поручил отменить обязательный стаж для ученых, работающих на Севере

14:32 11.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 июля 2022 года законодательно обеспечить отмену обязательного стажа для ученых, работающих на Севере. Соответствующее поручение дано по итогам совместного заседания Госсовета и Совета по науке и образованию 24 декабря 2021 года.

«Правительству России обеспечить принятие нормативных правовых актов, определяющих размер процентной надбавки к заработной плате и порядок выплаты такой надбавки работникам научных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющим трудовую деятельность и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», — говорится в документе.

При этом правительству необходимо предусмотреть «механизм выплаты такой надбавки в полном объеме независимо от срока проживания в указанной местности и величины трудового стажа». Срок исполнения — до 15 июля 2022 года.

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