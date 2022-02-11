Перелом в динамике инфляции не произошел вопреки ожиданиям ЦБ РФ — Набиуллина

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Перелома в динамике инфляции, вопреки ожиданиям Банка России, не произошло, ее устойчивые компоненты усилились. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

«Сегодня мы приняли решение повысить ключевую ставку на 100 базисных пунктов — до 9,5% годовых. В его основе лежит существенный пересмотр видения экономической ситуации и ее перспектив. Вопреки нашим ожиданиям, перелома в динамике инфляции на сегодняшний день не произошло. Более того, ее устойчивые компоненты даже усилились», — сказала она.

«Основная причина — нарастающие дисбалансы в экономике. В результате требуется более жесткая денежно-кредитная политика, чем мы предполагали раньше», — добавила глава регулыятора.

По словам Набиуллиной, ЦБ ожидает возвращение годовой инфляции к целевым 4% в середине следующего года.