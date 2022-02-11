0
0
107
НОВОСТИ

Более 40 тысяч человек в Подмосковье пользуются чат-ботом для записи в поликлинику и вызова врача

16:42 11.02.2022

Чат-бот.jpg
Фото пресс-службы губернатора Московской области
На прошлой неделе в Подмосковье запустили чат-бот в Telegram - цифровой помощник контактного центра «Денис».

«Чат-бот в Telegram мы запустили всего неделю назад, но за это время им воспользовались уже 42 тыс. жителей. С его помощью можно записаться к врачу и на вакцинацию от COVID-19, оформить вызов врача на дом, получить информацию об уже имеющихся записях к медицинским специалистам. Наиболее востребованная опция - вызов врача на дом», – рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Чтобы начать пользоваться ботом, нужно перейти по ссылке. В приложении Telegram следует нажать на кнопку «Запустить». Далее необходимо принять согласие на обработку персональных данных. Для записи к врачу следует указать свои контактные данные, серию и номер полиса ОМС. Важно, чтобы пациент был прикреплен к поликлинике в Московской области. Робот проверит информацию и после этого в чате появится возможность выбрать удобное время записи к интересующему специалисту.

Чат-бот синхронизирован с системой ЕМИАС. Все записи через чат-бот отображаются в личном кабинете на региональном портале Госуслуг.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:32 11.02.2022
РФ не приемлет главенствующей роли НАТО и ЕС в безопасности в Евроатлантике — Захарова
0
26
17:20 11.02.2022
«Роснефть» в 2022 станет лидером по темпам роста добычи в России, полагают аналитики
0
58
17:12 11.02.2022
Еврокомиссия надеется, что «Газпром» увеличит поставки газа в ЕС при необходимости
0
77
17:00 11.02.2022
Начштаба обороны Британии заявил о готовности выслушать опасения РФ в сфере безопасности
0
101
16:52 11.02.2022
Международные стажировки подмосковных педиатров стартовали в рамках проекта «Наш детский врач»
0
97
16:32 11.02.2022
Россия в 2024 г. планирует запустить завод по выпуску ядерного топлива нового поколения
0
147
16:12 11.02.2022
Перелом в динамике инфляции не произошел вопреки ожиданиям ЦБ РФ — Набиуллина
0
172
16:01 11.02.2022
От акций "Роснефти" ждут серьезного роста дивидендной доходности
0
173
16:00 11.02.2022
РФ не может принять коллективный ответ ЕС и НАТО на письмо о принципе безопасности — МИД
0
205
15:32 11.02.2022
Десятки тысяч жителей ДНР готовы вступить в «Единую Россию» — Пушилин
0
191

Возврат к списку