Более 40 тысяч человек в Подмосковье пользуются чат-ботом для записи в поликлинику и вызова врача
16:42 11.02.2022
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Фото пресс-службы губернатора Московской области
«Чат-бот в Telegram мы запустили всего неделю назад, но за это время им воспользовались уже 42 тыс. жителей. С его помощью можно записаться к врачу и на вакцинацию от COVID-19, оформить вызов врача на дом, получить информацию об уже имеющихся записях к медицинским специалистам. Наиболее востребованная опция - вызов врача на дом», – рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Чтобы начать пользоваться ботом, нужно перейти по ссылке. В приложении Telegram следует нажать на кнопку «Запустить». Далее необходимо принять согласие на обработку персональных данных. Для записи к врачу следует указать свои контактные данные, серию и номер полиса ОМС. Важно, чтобы пациент был прикреплен к поликлинике в Московской области. Робот проверит информацию и после этого в чате появится возможность выбрать удобное время записи к интересующему специалисту.
Чат-бот синхронизирован с системой ЕМИАС. Все записи через чат-бот отображаются в личном кабинете на региональном портале Госуслуг.
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