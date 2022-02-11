Более 40 тысяч человек в Подмосковье пользуются чат-ботом для записи в поликлинику и вызова врача

16:42

Фото пресс-службы губернатора Московской области



На прошлой неделе в Подмосковье запустили чат-бот в Telegram - цифровой помощник контактного центра «Денис».

«Чат-бот в Telegram мы запустили всего неделю назад, но за это время им воспользовались уже 42 тыс. жителей. С его помощью можно записаться к врачу и на вакцинацию от COVID-19, оформить вызов врача на дом, получить информацию об уже имеющихся записях к медицинским специалистам. Наиболее востребованная опция - вызов врача на дом», – рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Чтобы начать пользоваться ботом, нужно перейти по ссылке. В приложении Telegram следует нажать на кнопку «Запустить». Далее необходимо принять согласие на обработку персональных данных. Для записи к врачу следует указать свои контактные данные, серию и номер полиса ОМС. Важно, чтобы пациент был прикреплен к поликлинике в Московской области. Робот проверит информацию и после этого в чате появится возможность выбрать удобное время записи к интересующему специалисту.

Чат-бот синхронизирован с системой ЕМИАС. Все записи через чат-бот отображаются в личном кабинете на региональном портале Госуслуг.