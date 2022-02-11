Международные стажировки подмосковных педиатров стартовали в рамках проекта «Наш детский врач»
16:52 11.02.2022
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Фото пресс-службы губернатора Московской области
«В системе здравоохранения Московской области работают 1,5 тыс. участковых врачей-педиатров, которые оказывают медицинскую помощь 1,6 млн маленьким пациентам. Наша задача - вывести оказание медицинской помощи детям на новый уровень. Развитие педиатрической службы региона невозможно без взаимодействия с ведущими экспертами, которые готовы поделиться своим опытом и наработками. В этом году мы планируем провести 150 стажировок, в том числе международные, для подмосковных врачей», - сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.
Встреча прошла в режиме диалога. Профессор рассказал подмосковным коллегам об организации медицинской помощи детям с пневмонией в Израиле, диагностике и лечении детей с пневмонией в условиях распространения COVID-19, а также вакцинации от новой коронавирусной и пневмококковой инфекций в Израиле. Педиатры в ходе встречи смогли задать интересующие их вопросы и получить развернутые ответы.
Стажировки планируются провести с экспертами ведущих российских клиник, а также детских госпиталей ведущих стран Европы и Азии.
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