Международные стажировки подмосковных педиатров стартовали в рамках проекта «Наш детский врач»

16:52

Фото пресс-службы губернатора Московской области



В Подмосковье дан старт проекту «Наш детский врач». Он позволит педиатрам Московской области повысить свои профессиональные знания, обменяться опытом с зарубежными экспертами, а также перенять ведущие мировые практики в педиатрии и реализовать их в регионе. Врачи Подмосковья смогут пройти стажировки в ведущих детских зарубежных клиниках. Первую встречу с врачами Московской области провёл руководитель детской клиники медицинского центра Израиля "Хадасса", доктор медицинских наук. В мероприятии приняли участие детские врачи из поликлиник и стационаров региона и главные внештатные специалисты Минздрава Московской области - в общей сложности порядка 350 человек.

«В системе здравоохранения Московской области работают 1,5 тыс. участковых врачей-педиатров, которые оказывают медицинскую помощь 1,6 млн маленьким пациентам. Наша задача - вывести оказание медицинской помощи детям на новый уровень. Развитие педиатрической службы региона невозможно без взаимодействия с ведущими экспертами, которые готовы поделиться своим опытом и наработками. В этом году мы планируем провести 150 стажировок, в том числе международные, для подмосковных врачей», - сообщила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Встреча прошла в режиме диалога. Профессор рассказал подмосковным коллегам об организации медицинской помощи детям с пневмонией в Израиле, диагностике и лечении детей с пневмонией в условиях распространения COVID-19, а также вакцинации от новой коронавирусной и пневмококковой инфекций в Израиле. Педиатры в ходе встречи смогли задать интересующие их вопросы и получить развернутые ответы.

Стажировки планируются провести с экспертами ведущих российских клиник, а также детских госпиталей ведущих стран Европы и Азии.