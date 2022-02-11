Начштаба обороны Британии заявил о готовности выслушать опасения РФ в сфере безопасности

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин на встрече с главой Генерального штаба ВС РФ Валерием Герасимовым в Москве готов выслушать опасения России в сфере европейской безопасности. Такое заявление британский военачальник сделал в пятницу в интервью газете «Таймс» в преддверии переговоров с российским коллегой.

«Я уверен, что у нас будет благоразумный разговор на основе уважения обеспокоенностей в сфере безопасности каждой из сторон и признания ответственности [за мир], которую мы несем», — сказал Радакин, который в пятницу прибыл в Москву вместе с главой Минобороны Соединенного Королевства Беном Уоллесом.