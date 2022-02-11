Еврокомиссия надеется, что «Газпром» увеличит поставки газа в ЕС при необходимости
17:12 11.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссия (ЕК) надеется, что «Газпром» в случае необходимости увеличит поставки газа в Евросоюз. Об этом заявила в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе представитель ЕК Дана Спинант.
«Что касается объемов поставок, то мы призываем „Газпром“ вести себя как хороший бизнес-партнер и удовлетворить наши потребности и увеличить поставки при необходимости», — сказала она.
По ее словам, вопрос поставок российского газа в ЕС обсуждается в Брюсселе регулярно. «Вопрос газа и поставок в Европу „Газпромом“ — тема, которую мы часто обсуждаем. Вы знаете, что мы внимательно изучаем рынок и вопрос поставок», — добавила она.
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