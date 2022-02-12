0
0
128
НОВОСТИ

Отключение РФ от SWIFT исключен из нового пакета санкций - Reuters

09:20 12.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон и Брюссель заканчивают подготовку итоговых пакетов санкций в отношении Москвы, отключение России от международной межбанковской системы SWIFT в них не войдет. Об этом со ссылкой на официальных лиц США и Евросоюза сообщило в пятницу агентство Рейтер.

По данным трех его источников, вариант с отключением от SWIFT в качестве возможной ограничительной меры перестали активно рассматривать после получения возражений со стороны европейских государств.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:00 12.02.2022
Данные университета Хопкинса о заражении и смертях от COVID-19 в мире на 12 февраля, 2022
0
73
09:50 12.02.2022
Больше всего пугают россиян болезни и бедность - опрос
0
98
09:35 12.02.2022
Суда Черноморского флота вышли в море на учения по защите побережья Крыма
0
110
09:25 12.02.2022
Байден "определил" дату, когда Россия, якобы, может совершить нападение на Украину
0
142
09:15 12.02.2022
Моравецкий: Петля затягивается на шее Европы, а не Москвы
0
168
09:10 12.02.2022
В Киеве приняли план эвакуации населения в случае "вторжения" России
0
155
09:05 12.02.2022
Джейк Салливан: Любой находящийся на Украине американец должен уехать как можно скорее
0
164
09:00 12.02.2022
Чиновник Белого Дома о России и Китае: Они работают над тем, чтобы навредить нам
0
180
22:40 11.02.2022
Порошенко рассказал, что в 2014 году распорядился вывезти из Крыма золото и наличные деньги Банка Украины
0
797
22:00 11.02.2022
Цена нефти Brent превысила $95 за баррель впервые с октября 2014 г.
0
692

Возврат к списку