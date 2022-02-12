Отключение РФ от SWIFT исключен из нового пакета санкций - Reuters

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вашингтон и Брюссель заканчивают подготовку итоговых пакетов санкций в отношении Москвы, отключение России от международной межбанковской системы SWIFT в них не войдет. Об этом со ссылкой на официальных лиц США и Евросоюза сообщило в пятницу агентство Рейтер.

По данным трех его источников, вариант с отключением от SWIFT в качестве возможной ограничительной меры перестали активно рассматривать после получения возражений со стороны европейских государств.