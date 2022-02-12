Тренер Валиевой: Камила невинна и чиста...

10:47 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тренер российской фигуристки Камилы Валиевой Этери Тутберидзе убеждена в невиновности спортсменки и рассчитывает на справедливое решение по делу о ее допинг-пробе. Об этом Тутберидзе заявила в эфире Первого канала.

«Очень противоречивая, сложная ситуация возникла, очень много вопросов и очень мало ответов, — сказала Тутберидзе. — Хочу сказать, что абсолютно уверены в том, что Камила невинна и чиста. И для нас это не теорема, а аксиома, это не надо доказывать. Я понимаю, что есть какой-то протокол действий, без которых не обойтись. Мы не бросили спортсменку ни в коем случае, с нашими спортсменами и в беде, и в радости до конца».

«Очень непонятно, почему спортсменка с сомнительным тестом 25 декабря была допущена до Олимпийских игр. Или это роковое стечение обстоятельств, или это очень грамотно спланированный план, не знаю, и то и другое. Я очень надеюсь, что наши руководители нас не бросят, отстоят наши права и докажут нашу невиновность, сейчас вся наша команда замерла в ожидании решения относительно Камилы Валиевой, мы боимся любых каких-то высказываний, чтобы не нарушить, не навредить. Я не знаю, кто что решает, очень надеемся, что справедливость как-то восторжествует», — добавила тренер.