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НОВОСТИ

Российские дипломаты в Украине продолжают работать

12:00 12.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские дипломаты продолжают выполнять свои обязанности на территории Украины. Об этом в субботу сообщили корр. ТАСС в посольстве РФ в Киеве.

«Мы продолжаем свою работу», — заверил представитель российского дипломатического учреждения.

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