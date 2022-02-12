Из беседы Макрона с Путиным «не следует, что Россия готовит наступление» - Елисейский дворец
20:07 12.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По словам этого источника, французская сторона полагает, что из сказанного в телефонном разговоре о ситуации вокруг Украины, «не следует, что Россия готовит наступление».
Как сообщал ранее Елисейский дворец, Макрон и Путин провели в субботу телефонный разговор продолжительностью 1 час 40 минут.
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