Из беседы Макрона с Путиным «не следует, что Россия готовит наступление» - Елисейский дворец

20:07 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разговор президента Франции Эмманюэля Макрона и президента РФ Владимира Путина не оставил у французской стороны впечатления, что Россия планирует наступательные действия в отношении Украины. Об этом сообщило в субботу агентство Рейтер со ссылкой на представителя Елисейского дворца.

По словам этого источника, французская сторона полагает, что из сказанного в телефонном разговоре о ситуации вокруг Украины, «не следует, что Россия готовит наступление».

Как сообщал ранее Елисейский дворец, Макрон и Путин провели в субботу телефонный разговор продолжительностью 1 час 40 минут.