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НОВОСТИ

Авиакомпания KLM приостановила полеты в Украину и через Украину

19:35 12.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Голландская авиакомпания KLM  приостановила с субботы полеты на Украину. Об этом сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация.

KLM приостановила авиасообщение с Украиной, рейс, запланированный на вечер, отменен, отметил телеканал. Обычно рейсы в Киев осуществляются два раза в день.

Кроме того, авиаперевозчик прекратил все полеты над воздушным пространством Украины.

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