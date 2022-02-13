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Сообщение СМИ о похищении сотрудников ООН в Йемене подтвердил представитель генсека

09:30 13.02.2022 Источник: Интерфакс

Официальный представитель генерального секретаря ОНН Стефан Дюжаррик подтвердил сообщения СМИ о похищении в Йемене пятерых сотрудников всемирной организации.

"Нам известно об этом случае, но по понятным причинам мы не собираемся комментировать", - заявил он, не приведя подробностей.

Ранее СМИ со ссылками на йеменских чиновников сообщили, что подозреваемые в связях с "Аль-Каидой" (запрещенная в РФ террористическая организация) боевики похитили пятерых сотрудников Организации Объединенных Наций на юге Йемена.

Они были захвачены в провинции Абьян в пятницу вечером и увезены в неизвестном направлении. Среди похищенных - четыре йеменца и один иностранец.

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