Сообщение СМИ о похищении сотрудников ООН в Йемене подтвердил представитель генсека
09:30 13.02.2022 Источник: Интерфакс
"Нам известно об этом случае, но по понятным причинам мы не собираемся комментировать", - заявил он, не приведя подробностей.
Ранее СМИ со ссылками на йеменских чиновников сообщили, что подозреваемые в связях с "Аль-Каидой" (запрещенная в РФ террористическая организация) боевики похитили пятерых сотрудников Организации Объединенных Наций на юге Йемена.
Они были захвачены в провинции Абьян в пятницу вечером и увезены в неизвестном направлении. Среди похищенных - четыре йеменца и один иностранец.
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