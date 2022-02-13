В Свердловской области мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестный мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома в Среднеуральске Свердловской области. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.



«Несколько раз выстрелил из окна. Двор оцеплен. Мотивы уточняются», — сообщил он.



По предварительной информации, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.



