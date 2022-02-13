В Свердловской области мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома
14:20 13.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Несколько раз выстрелил из окна. Двор оцеплен. Мотивы уточняются», — сообщил он.
По предварительной информации, мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения.
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