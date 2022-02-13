При вторжении на Украину санкции ЕС затронут «Северный поток - 2» - Минэкономики Австрии
16:20 13.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Тема газа для нас очень важная. Если вы говорите конкретно о „Северном потоке — 2“, то я вчера контактировала на эту тему с министром иностранных дел, и „Северный поток — 2“, вероятно, будет частью этого пакета санкций [ЕС], если будет вторжение [России на Украину]. Но мы все надеемся, что никакого вторжения не будет», — сказала Шрамбёк в передаче телеканала «О-эр-эф-2» в ответ на вопрос, следует ли охватывать санкциями ЕС поставки газа из России.
НОВОСТИ
- 16:30 13.02.2022
- Валиева даст показания на слушаниях по рассмотрению апелляции
- 16:20 13.02.2022
- К возможному наплыву беженцев из Украины готовятся в Польше
- 15:30 13.02.2022
- От РФ в Германии ждут конкретных шагов по деэскалации ситуации на Украине
- 15:20 13.02.2022
- Информацию о массовом выезде депутатов из Киева опроверг депутат фракции "Голос"
- 14:30 13.02.2022
- Воздушное пространство над Украиной закрывать не планируется - источник
- 14:20 13.02.2022
- В Свердловской области мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома
- 13:20 13.02.2022
- Парижская полиция арестовала более 80 частников акции «Колонна свободы»
- 13:10 13.02.2022
- В РФ увеличилась доля микрозаймов до зарплаты - исследование
- 12:20 13.02.2022
- В Мексике самой распространенной вакциной стала «Спутника V»
- 12:10 13.02.2022
- В Москве поднялся коэффициент распространения коронавирусной инфекции
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать