При вторжении на Украину санкции ЕС затронут «Северный поток - 2» - Минэкономики Австрии

16:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Санкции Евросоюза будут направлены против введения в эксплуатацию «Северного потока — 2», если последует вторжение России на Украину. Об этом сообщила в воскресенье министр цифровизации и экономики Австрии Маргарете Шрамбёк.



«Тема газа для нас очень важная. Если вы говорите конкретно о „Северном потоке — 2“, то я вчера контактировала на эту тему с министром иностранных дел, и „Северный поток — 2“, вероятно, будет частью этого пакета санкций [ЕС], если будет вторжение [России на Украину]. Но мы все надеемся, что никакого вторжения не будет», — сказала Шрамбёк в передаче телеканала «О-эр-эф-2» в ответ на вопрос, следует ли охватывать санкциями ЕС поставки газа из России.



