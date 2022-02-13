К возможному наплыву беженцев из Украины готовятся в Польше
16:20 13.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Ясно, что в связи с ситуацией на Украине мы готовимся к разным сценариям. Один из них — действия воевод (глав регионов — прим. ТАСС), связанные с потенциальным наплывом беженцев из Украины, которые из-за возможного конфликта могут искать в нашей стране безопасного убежища», — написал он.
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