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НОВОСТИ

К возможному наплыву беженцев из Украины готовятся в Польше

16:20 13.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти польских регионов готовятся к возможному наплыву беженцев с Украины. Об этом заявил в воскресенье в «Твиттере» глава МВД Польши Мариуш Каминьский.

«Ясно, что в связи с ситуацией на Украине мы готовимся к разным сценариям. Один из них — действия воевод (глав регионов — прим. ТАСС), связанные с потенциальным наплывом беженцев из Украины, которые из-за возможного конфликта могут искать в нашей стране безопасного убежища», — написал он.

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