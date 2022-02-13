Для заброски в тыл ЛНР ВС Украины готовит десант - Народная милиция
17:10 13.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Он отметил, что подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ «готовятся к боевому применению в качестве тактического воздушного десанта для заброса в тыловые районы республики». «С целью проверки готовности 1-го батальона к десантированию с вертолетов Ми-8 на командный пункт бригады в населенном пункте Войтово прибыл командующий ООС Павлюк», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Народной милиции.
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