Для заброски в тыл ЛНР ВС Украины готовит десант - Народная милиция

17:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командующий так называемой операцией объединенных сил (ООС, силовая операция Киева в Донбассе — прим. ТАСС) Александр Павлюк проверяет готовность десантников Вооруженных сил Украины (ВСУ) к заброске в тыл Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в воскресенье сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.



Он отметил, что подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ «готовятся к боевому применению в качестве тактического воздушного десанта для заброса в тыловые районы республики». «С целью проверки готовности 1-го батальона к десантированию с вертолетов Ми-8 на командный пункт бригады в населенном пункте Войтово прибыл командующий ООС Павлюк», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Народной милиции.



