0
0
155
НОВОСТИ

Для заброски в тыл ЛНР ВС Украины готовит десант - Народная милиция

17:10 13.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командующий так называемой операцией объединенных сил (ООС, силовая операция Киева в Донбассе — прим. ТАСС) Александр Павлюк проверяет готовность десантников Вооруженных сил Украины (ВСУ) к заброске в тыл Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в воскресенье сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Он отметил, что подразделения 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ «готовятся к боевому применению в качестве тактического воздушного десанта для заброса в тыловые районы республики». «С целью проверки готовности 1-го батальона к десантированию с вертолетов Ми-8 на командный пункт бригады в населенном пункте Войтово прибыл командующий ООС Павлюк», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Народной милиции.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:20 13.02.2022
На референдуме в Швейцарии противники опытов над животными терпят поражение
0
133
16:30 13.02.2022
Валиева даст показания на слушаниях по рассмотрению апелляции
0
212
16:20 13.02.2022
К возможному наплыву беженцев из Украины готовятся в Польше
0
224
16:20 13.02.2022
При вторжении на Украину санкции ЕС затронут «Северный поток - 2» - Минэкономики Австрии
0
229
15:30 13.02.2022
От РФ в Германии ждут конкретных шагов по деэскалации ситуации на Украине
0
284
15:20 13.02.2022
Информацию о массовом выезде депутатов из Киева опроверг депутат фракции "Голос"
0
247
14:30 13.02.2022
Воздушное пространство над Украиной закрывать не планируется - источник
0
363
14:20 13.02.2022
В Свердловской области мужчина открыл стрельбу из окна жилого дома
0
340
13:20 13.02.2022
Парижская полиция арестовала более 80 частников акции «Колонна свободы»
0
352
13:10 13.02.2022
В РФ увеличилась доля микрозаймов до зарплаты - исследование
0
396

Возврат к списку