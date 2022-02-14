Сербия порекомендовала своим гражданам покинуть Украину

10:00 Источник: Газета.Ru

Министерство иностранных дел Сербии рекомендовало гражданам республики рассмотреть возможность отъезда с территории Украины. «Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Республики Сербия, которые в настоящий момент находятся на Украине, рассмотреть возможность раньше срока покинуть территорию этой страны. Также рекомендуем гражданам Республики Сербия, планирующим ехать на Украину, рассмотреть возможность отложить поездку», — говорится в публикации на сайте ведомства.

В ведомстве призвали граждан Сербии находиться в постоянном контакте с посольством страны в Киеве.

Ранее стало известно, что число стран, которые рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины, выросло до 35. За прошедшую ночь список стран пополнился Кувейтом, Италией, Ираком, Испанией, ОАЭ, Саудовской Аравией, Словений, Иорданией, Швецией, Марокко, Палестиной и другими. Газета.Ru