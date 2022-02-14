Франция не видит признаков эскалации со стороны РФ - Figaro

09:20 Источник: Эхо Москвы

Figaro: Франция, в отличие от США, не видит признаков эскалации со стороны РФ. Об этом газете сообщил источник в Елисейском дворце.

«В том, что говорит Владимир Путин, мы не видим признаков того, что он пойдет в наступление», — сказал источник после личной встречи и телефонной беседы Макрона и Путина.

На Западе, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Россия отрицает возможность нападения на Украину. Эхо Москвы