Франция не видит признаков эскалации со стороны РФ - Figaro
09:20 14.02.2022 Источник: Эхо Москвы
Figaro: Франция, в отличие от США, не видит признаков эскалации со стороны РФ. Об этом газете сообщил источник в Елисейском дворце.
«В том, что говорит Владимир Путин, мы не видим признаков того, что он пойдет в наступление», — сказал источник после личной встречи и телефонной беседы Макрона и Путина.
На Западе, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Россия отрицает возможность нападения на Украину. Эхо Москвы
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