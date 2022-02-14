0
0
39
НОВОСТИ

Франция не видит признаков эскалации со стороны РФ - Figaro

09:20 14.02.2022 Источник: Эхо Москвы

Figaro: Франция, в отличие от США, не видит признаков эскалации со стороны РФ. Об этом газете сообщил источник в Елисейском дворце.

«В том, что говорит Владимир Путин, мы не видим признаков того, что он пойдет в наступление», — сказал источник после личной встречи и телефонной беседы Макрона и Путина.

На Западе, а также в Киеве звучат утверждения о возможном вторжении России на Украину. Россия отрицает возможность нападения на Украину.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:32 14.02.2022
Сборная России поднялась на шестое место в медальном зачете Олимпиады
0
27
09:09 14.02.2022
Фигуристка Валиева выступит в соревнованиях одиночниц на Олимпийских играх в Пекине
0
88
09:00 14.02.2022
Внешнеполитическая концепция РФ будет дорабатываться с учетом того, что происходит сейчас - Песков
0
106
19:30 13.02.2022
На Украине не будут воевать американские солдаты - Пентагон
0
1025
19:10 13.02.2022
Заявления США о «вторжении» РФ на Украину в МИД КНДР сочли «дикими слухами»
0
757
18:30 13.02.2022
Вторжение на Украину может начаться «в любой день», считают в Белом доме
0
731
18:25 13.02.2022
В Москве открывается Институт кино
0
790
17:20 13.02.2022
На референдуме в Швейцарии противники опытов над животными терпят поражение
0
790
17:10 13.02.2022
Для заброски в тыл ЛНР ВС Украины готовит десант - Народная милиция
0
784
16:30 13.02.2022
Валиева даст показания на слушаниях по рассмотрению апелляции
0
801

Возврат к списку