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Сборная России поднялась на шестое место в медальном зачете Олимпиады

09:32 14.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская команда поднялась с седьмой на шестую позицию в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. В понедельник фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду.

Спортсмены сборной России на данный момент завоевали четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых наград. Россияне обошли команду Австрии, на счету которой четыре золотые, шесть серебряных и четыре бронзовые медали.

Лидером медального зачета является сборная Норвегии, завоевавшая девять золотых, пять серебряных и семь бронзовых наград. Второе место занимает сборная Германии (8-5-1), третье — команда США (7-6-2). По общему числу медалей россияне с 18 наградами занимают второе место, уступая норвежцам (21).

Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.

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