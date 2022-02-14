Сборная России поднялась на шестое место в медальном зачете Олимпиады
09:32 14.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская команда поднялась с седьмой на шестую позицию в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. В понедельник фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали серебро в танцах на льду.
Спортсмены сборной России на данный момент завоевали четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых наград. Россияне обошли команду Австрии, на счету которой четыре золотые, шесть серебряных и четыре бронзовые медали.
Лидером медального зачета является сборная Норвегии, завоевавшая девять золотых, пять серебряных и семь бронзовых наград. Второе место занимает сборная Германии (8-5-1), третье — команда США (7-6-2). По общему числу медалей россияне с 18 наградами занимают второе место, уступая норвежцам (21).
Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.
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