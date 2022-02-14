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НОВОСТИ

"Талибан" направит к границе с Таджикистаном и Узбекистаном 10 тысяч боевиков

10:05 14.02.2022 Источник: Интерфакс

Контролирующее Афганистан движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) направляет в граничащие с Таджикистаном и Узбекистаном провинции 10 тысяч вооруженных современными оружием и техникой боевиков, заявил в понедельник начальник генштаба вооруженных сил талибов Кари Фасихуддин Фитрат.

"10-тысячная мощная армия, вооруженная самой современной техникой системы НАТО и США, дислоцированная в северных и северо-восточных провинциях страны, примет меры против любого вооруженного действия", - заявил Фитрат в твиттере.

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