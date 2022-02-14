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Цена нефти Brent превысила $96 за баррель впервые с октября 2014 года

10:20 14.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года на лондонской бирже ICE растет на 1,73%, до $96,07 за баррель, свидетельствуют в понедельник данные торговой площадки на 04:04 мск.

По состоянию на 04:08 мск, стоимость Brent росла на 1,47%, торгуясь на уровне $95,83 за баррель. В последний раз стоимость Brent превышала $96 за баррель в октябре 2014 года.

Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2022 года поднималась на 1,62%, до $94,61 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 04:14 мск.

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