Должностным лицам грозит до 200 тыс. руб. за нарушения в обращении с бездомными животными
10:32 14.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Рабочая группа Госдумы по разработке предложений совершенствования законодательства об ответственном обращении с животными на заседании в понедельник обсудит поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), которые в том числе устанавливают штрафы до 200 тысяч рублей для должностных лиц за неисполнение требований законодательства по обращению с безнадзорными животными.
«Мы планируем вносить поправки в КоАП дополнительно к тем штрафам, которые уже приняты в первом чтении. Ко второму чтению, если поддержат коллеги из рабочей группы, буду вносить штрафы для должностных лиц за неисполнение требований законодательства по обращению с безнадзорными животными. Это будут крупные штрафы, до 200 тысяч рублей», — сообщил корр. ТАСС в понедельник глава рабочей группы, первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, если члены рабочей группы поддержат это предложение, то депутаты будут вносить на рассмотрение палаты соответствующие поправки.
Речь идет о законопроекте, который был внесен в Госдуму в июле Бурматовым и председателем комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым, в первом чтении Госдума приняла проект в декабре. Документ в том числе предлагает ввести штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных и оставление их без владельца в размере до 3 тысяч рублей для граждан, до 15 тысяч рублей — для должностных лиц, до 30 тысяч рублей — для юридических лиц.
«Понятно, что для должностных лиц будет наступать и уголовная ответственность, если в результате нападения бездомных животных будут жертвы или будет причинен вред здоровью людей. Но сейчас в большинстве случаев для них нет никакой ответственности за срыв всех мероприятий по исполнению этого закона», — отметил Бурматов.
НОВОСТИ
- 11:05 14.02.2022
- В ITA сообщили, что РУСАДА продолжит разбирательство по делу Валиевой
- 11:00 14.02.2022
- Цена газа в Европе на открытии торгов росла на 13,7% на фоне кризиса вокруг Украины
- 10:40 14.02.2022
- Военные строители восстановят для нужд региона гражданский аэропорт в отдаленном районе Забайкалья
- 10:20 14.02.2022
- Цена нефти Brent превысила $96 за баррель впервые с октября 2014 года
- 10:05 14.02.2022
- "Талибан" направит к границе с Таджикистаном и Узбекистаном 10 тысяч боевиков
- 10:00 14.02.2022
- Сербия порекомендовала своим гражданам покинуть Украину
- 09:53 14.02.2022
- Зима в Москве стала самой снежной за последние четыре года
- 09:32 14.02.2022
- Сборная России поднялась на шестое место в медальном зачете Олимпиады
- 09:20 14.02.2022
- Франция не видит признаков эскалации со стороны РФ - Figaro
- 09:09 14.02.2022
- Фигуристка Валиева выступит в соревнованиях одиночниц на Олимпийских играх в Пекине
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать