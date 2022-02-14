0
0
81
НОВОСТИ

Должностным лицам грозит до 200 тыс. руб. за нарушения в обращении с бездомными животными

10:32 14.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рабочая группа Госдумы по разработке предложений совершенствования законодательства об ответственном обращении с животными на заседании в понедельник обсудит поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП), которые в том числе устанавливают штрафы до 200 тысяч рублей для должностных лиц за неисполнение требований законодательства по обращению с безнадзорными животными.

«Мы планируем вносить поправки в КоАП дополнительно к тем штрафам, которые уже приняты в первом чтении. Ко второму чтению, если поддержат коллеги из рабочей группы, буду вносить штрафы для должностных лиц за неисполнение требований законодательства по обращению с безнадзорными животными. Это будут крупные штрафы, до 200 тысяч рублей», — сообщил корр. ТАСС в понедельник глава рабочей группы, первый замглавы комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. По его словам, если члены рабочей группы поддержат это предложение, то депутаты будут вносить на рассмотрение палаты соответствующие поправки.

Речь идет о законопроекте, который был внесен в Госдуму в июле Бурматовым и председателем комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым, в первом чтении Госдума приняла проект в декабре. Документ в том числе предлагает ввести штрафы за несоблюдение требований к содержанию домашних животных и оставление их без владельца в размере до 3 тысяч рублей для граждан, до 15 тысяч рублей — для должностных лиц, до 30 тысяч рублей — для юридических лиц.

«Понятно, что для должностных лиц будет наступать и уголовная ответственность, если в результате нападения бездомных животных будут жертвы или будет причинен вред здоровью людей. Но сейчас в большинстве случаев для них нет никакой ответственности за срыв всех мероприятий по исполнению этого закона», — отметил Бурматов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:05 14.02.2022
В ITA сообщили, что РУСАДА продолжит разбирательство по делу Валиевой
0
37
11:00 14.02.2022
Цена газа в Европе на открытии торгов росла на 13,7% на фоне кризиса вокруг Украины
0
49
10:40 14.02.2022
Военные строители восстановят для нужд региона гражданский аэропорт в отдаленном районе Забайкалья
0
101
10:20 14.02.2022
Цена нефти Brent превысила $96 за баррель впервые с октября 2014 года
0
126
10:05 14.02.2022
"Талибан" направит к границе с Таджикистаном и Узбекистаном 10 тысяч боевиков
0
167
10:00 14.02.2022
Сербия порекомендовала своим гражданам покинуть Украину
0
153
09:53 14.02.2022
Зима в Москве стала самой снежной за последние четыре года
0
137
09:32 14.02.2022
Сборная России поднялась на шестое место в медальном зачете Олимпиады
0
192
09:20 14.02.2022
Франция не видит признаков эскалации со стороны РФ - Figaro
0
187
09:09 14.02.2022
Фигуристка Валиева выступит в соревнованиях одиночниц на Олимпийских играх в Пекине
0
223

Возврат к списку