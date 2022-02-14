Военные строители восстановят для нужд региона гражданский аэропорт в отдаленном районе Забайкалья

10:40

Специалисты Военно-строительной компании Минобороны России восстановят для нужд региона один из самых отдаленных гражданских аэропортов страны в Забайкальском крае. К настоящему времени завершены изыскательные работы, проведена геодезическая разведка, осуществляется подготовка к переброске на площадку строительства спецтехники и жилых модулей.

Ввиду труднодоступности объекта военными строителями разработана специальная логистическая схема для завоза техники и строительных материалов. Самосвалы, фронтальные погрузчики, экскаваторы, грунтовые катки и бульдозеры будут доставлены автомобильным транспортом до ст.Тында Байкало-Амурской магистрали, далее на железнодорожных платформах до места назначения в с.Чара Забайкальского края.

Малая воздушная гавань находится в тайге Каларского района Забайкалья в 1,8 тыс. км от Читы. Из-за географических особенностей местности наземное сообщение с основной частью Забайкальского края затруднено. Восстановленный аэропорт будет использован для осуществления регулярного пассажирского и грузового внутри и межрегионального авиасообщения. Масштабная реконструкция аэропорта проводится в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» федерального проекта «Развитие региональных аэропортов».