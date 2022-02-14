Цена газа в Европе на открытии торгов росла на 13,7% на фоне кризиса вокруг Украины

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена газа в Европе на открытии торгов в понедельник на фоне роста напряженности вокруг Украины впервые с конца января поднялась выше $1 000 за 1 тыс. куб. м. Общий рост цены газа составляет около 13,7%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднималась до $1031,8 за 1 тыс. куб. м, или 88 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).

К настоящему моменту стоимость газа замедлила рост до $980 за 1 тыс. куб. м.