Цена газа в Европе на открытии торгов росла на 13,7% на фоне кризиса вокруг Украины
11:00 14.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Цена газа в Европе на открытии торгов в понедельник на фоне роста напряженности вокруг Украины впервые с конца января поднялась выше $1 000 за 1 тыс. куб. м. Общий рост цены газа составляет около 13,7%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах поднималась до $1031,8 за 1 тыс. куб. м, или 88 евро за МВт ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт ч).
К настоящему моменту стоимость газа замедлила рост до $980 за 1 тыс. куб. м.
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