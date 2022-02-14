Украина может отказаться от вступления в НАТО, если это поможет предотвратить войну с РФ - посол

11:20 Источник: Интерфакс

Посол Украины в Великобритании, бывший министр иностранных дел Вадим Пристайко считает, что в Киеве могут отказаться от вступления в Североатлантический альянс, если это поможет избежать полномасштабной войны с Россией.

Соответствующее заявление он сделал в интервью BBC Radio 5 Live.

Так, отвечая на вопрос ведущего о том, может ли Украина рассмотреть вариант не вступать в НАТО, Пристайко заявил, что "могла бы". При этом он добавил, что Киев мог бы вынужденно пойти на такой шаг, учитывая "имеющуюся угрозу".