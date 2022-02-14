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Подмосковный опыт электронной регистрации за 24 часа сделок с квартирами распространят по всей России

11:17 14.02.2022

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Фото Антона Чернова
Опыт Подмосковья в сфере предоставления услуг Росреестра распространят по всей России. Об этом сказал руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

В прошлом году Росреестр совместно с правительством региона реализовал пилотный проект по повышению качества предоставления услуг. Как итог – доля приостановлений кадастрового учета многоквартирных домов радикально сокращена, а срок регистрации прав на квартиры по заявлениям в электронном виде сократился всего до 1 дня. Ранее в МФЦ это делали за 9 рабочих дней, а непосредственно в Росреестре – за 7.

Первый вице-губернатор – председатель правительства Московской области Ильдар Габдрахманов представил в ЦУРе (Центре управления регионом) лучшие цифровые практики. Уже несколько лет в области эффективно действует «Геопортал Подмосковья», разработанный на базе РГИС – региональной геоинформационной системы. Жители, застройщики, специалисты имеют открытый доступ к геоданным всех объектов в области.

«С его помощью в режиме онлайн уже 2 млн пользователей смогли узнать всю интересующую их информацию о своих земельных участках», – отметил министр по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Стороны обсудили также электронное межведомственное взаимодействие Росреестра с муниципальным земельным контролем.

«Разработанные информационные системы позволяют оперативно осуществлять обмен данными о нарушениях земельного законодательства. Благодаря комплексной совместной работе с Росреестром в 2021-м нам удалось достичь высоких показателей по многим направлениям. Планку снижать нельзя», – добавила министр имущественных отношений Наталья Адигамова.

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