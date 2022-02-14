В Москве впервые с 19 января выявили менее 10 000 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло на 9 616 против 12 496 днем ранее. Впервые с 19 января в столице выявили менее 10 000 инфицированных за сутки, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в понедельник.

В относительном выражении прирост составил 0,4%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 613 492 случая заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 82 против 86 днем ранее, до 40 102.