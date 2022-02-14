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Рост на энергоносители связан, в том числе, с обострением отношений с РФ — Минфин ФРГ

13:00 14.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост цен на энергоносители связан, в том числе, с напряженностью в отношениях между Западом и Россией, хотя это не единственная причина. Такое мнение высказал министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в опубликованном в понедельник интервью газете «Хандельсблат».

«Цены на энергоносители связаны не только с одной причиной, но, конечно, напряженность в отношениях с Россией являются бременем», — сказал он. Коснувшись возможности включения проекта «Северный поток — 2» в санкционный список, Линднер отметил, что власти не намерены публично объявлять о потенциальных ограничениях.

«Самое плохое сдерживание — это объявление мер, к которым другая сторона может тактически подготовиться, чтобы их обойти. Кремль не должен заблуждаться в том, что он сможет нарушить политические и территориальные границы, не заплатив за это высокую цену», — утверждал министр. «Запуск трубопровода здесь является только одним аспектом», — заявил Линднер.

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