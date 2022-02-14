Церемония награждения фигуристов по итогам командного турнира не пройдет на Олимпиаде

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Церемония награждения победителей и призеров командного турнира по фигурному катанию на Олимпиаде не пройдет в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

7 февраля сборная России по фигурному катанию, в составе которой выступали Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, завоевала золото Олимпийских игр в Пекине в командном турнире. Международное агентство допинг-тестирования 11 февраля сообщило, что церемония награждения победителей и призеров командного турнира была перенесена из-за положительного результата допинг-теста Валиевой, который был сдан 25 декабря. РУСАДА 8 февраля наложило временное отстранение на фигуристку, которое она на следующий день успешно оспорила. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляции на это решение, которые в понедельник были отклонены Спортивным арбитражным судом (CAS).

«В интересах справедливости по отношению ко всем спортсменам и соответствующим Национальным олимпийским комитетам было бы нецелесообразно проводить церемонию награждения медалями командных соревнований по фигурному катанию во время зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, поскольку в нее будет включен спортсмен, у которого, с одной стороны, положительная проба А, но, с другой стороны, нарушение антидопинговых правил еще не установлено», — говорится в заявлении.