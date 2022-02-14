МОК отменит церемонию награждения фигуристок, если Валиева войдет в тройку призеров
13:32 14.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Церемония награждения по итогам личных соревнований у фигуристок на Олимпиаде в Пекине будет отменена, если россиянка Камила Валиева войдет в тройку призеров. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).
В понедельник CAS не удовлетворил апелляции МОК, Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. О несогласии с решением CAS заявило WADA. Заинтересованность в дальнейшем разбирательстве высказал Олимпийский комитет России.
Короткую программы женщины представят 15 февраля, произвольную 17 февраля.
НОВОСТИ
- 14:12 14.02.2022
- Отказ Украины вступать в НАТО помог бы переговорам о гарантиях безопасности — Песков
- 14:00 14.02.2022
- Украина отказалась от белорусских удобрений, США не помогают ей с замещением — Лукашенко
- 13:20 14.02.2022
- Церемония награждения фигуристов по итогам командного турнира не пройдет на Олимпиаде
- 13:05 14.02.2022
- МИД КНР выступил против намерения Байдена передать средства Афганистана семьям жертв терактов
- 13:00 14.02.2022
- Рост на энергоносители связан, в том числе, с обострением отношений с РФ — Минфин ФРГ
- 12:32 14.02.2022
- Британия поддержит Украину в решении отказаться от членства в НАТО — замминистра
- 12:20 14.02.2022
- В Москве впервые с 19 января выявили менее 10 000 случаев заражения коронавирусом за сутки
- 12:05 14.02.2022
- Китай против нагнетания ситуации на Украине, нужно следовать Минским соглашениям — МИД КНР
- 12:00 14.02.2022
- В России за сутки выявили 180 456 случаев заражения коронавирусом
- 11:32 14.02.2022
- Каждый шестой россиянин познакомился с супругом на работе - исследование
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать