МОК отменит церемонию награждения фигуристок, если Валиева войдет в тройку призеров

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Церемония награждения по итогам личных соревнований у фигуристок на Олимпиаде в Пекине будет отменена, если россиянка Камила Валиева войдет в тройку призеров. Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК).

В понедельник CAS не удовлетворил апелляции МОК, Всемирного антидопингового агентства (WADA) и Международного союза конькобежцев на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) снять временное отстранение с Валиевой. Спортсменка сможет выступить в личном турнире на Олимпиаде в Пекине. О несогласии с решением CAS заявило WADA. Заинтересованность в дальнейшем разбирательстве высказал Олимпийский комитет России.

Короткую программы женщины представят 15 февраля, произвольную 17 февраля.