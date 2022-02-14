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Украина отказалась от белорусских удобрений, США не помогают ей с замещением — Лукашенко

14:00 14.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина отказалась от белорусских калийных удобрений и попросила США их заместить, при этом получила отказ, так как они сами закупают калий в Канаде. Об этом сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко в понедельник в ходе встречи с украинским политиком Александром Морозом, сообщает президентская пресс-служба.

«Это надо в Америку обращаться, чтобы закупить! А представьте, какая цена: добыть, переработать, отвезти, ж/д транспортом, в портах погрузить, сюда за тысячи километров, здесь опять перевалка, опять железнодорожный транспорт, пока довезут до крестьян, — сказал Лукашенко. — На порядок дороже будет. Зачем вы это делаете при такой ситуации?»

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