Украинские военные убили двух греков и ранили еще двоих на востоке страны — МИД Греции

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два этнических грека погибли и еще двое получили тяжелые ранения в результате конфликта с украинскими военными в селе Гранитная на востоке страны. Об этом сообщил в понедельник МИД Греции.

«Мы выражаем глубочайшую скорбь в связи с гибелью двух этнических греков и тяжелым ранением еще двух человек в селе Гранитная, которое находится недалеко от линии соприкосновения на востоке Украины. Также выражаем искренние соболезнования семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. По имеющимся данным, виновниками убийства двух человек являются трое военнослужащих украинской армии, которые затеяли ссору с вышеназванными этническими греками по незначительному поводу», — говорится в сообщении.

«Министр иностранных дел Никос Дендиас Греции запросил телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, чтобы еще раз подчеркнуть необходимость защиты греческой общины на Украине», — сообщил МИД.

Ранее в понедельник греческое внешнеполитическое ведомство настоятельно рекомендовало своим гражданам немедленно покинуть Украину.