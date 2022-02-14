Украинские военные убили двух греков и ранили еще двоих на востоке страны — МИД Греции
14:32 14.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два этнических грека погибли и еще двое получили тяжелые ранения в результате конфликта с украинскими военными в селе Гранитная на востоке страны. Об этом сообщил в понедельник МИД Греции.
«Мы выражаем глубочайшую скорбь в связи с гибелью двух этнических греков и тяжелым ранением еще двух человек в селе Гранитная, которое находится недалеко от линии соприкосновения на востоке Украины. Также выражаем искренние соболезнования семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. По имеющимся данным, виновниками убийства двух человек являются трое военнослужащих украинской армии, которые затеяли ссору с вышеназванными этническими греками по незначительному поводу», — говорится в сообщении.
«Министр иностранных дел Никос Дендиас Греции запросил телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, чтобы еще раз подчеркнуть необходимость защиты греческой общины на Украине», — сообщил МИД.
Ранее в понедельник греческое внешнеполитическое ведомство настоятельно рекомендовало своим гражданам немедленно покинуть Украину.
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