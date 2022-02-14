В британском Минобороны опасаются, что «вторжения РФ на Украину» не удастся избежать
15:00 14.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Британские власти утверждают, что существует высокая возможность вторжения РФ на Украину. Соответствующее мнение в понедельник высказал замминистра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи.
«Я опасаюсь, что это [вторжение] почти неизбежно, но это не значит, что оно наверняка произойдет», — отметил он в интервью телеканалу «Скай ньюс».
В то же время Хиппи выразил надежду на снижение напряженности в регионе посредством дипломатических усилий. «Я думаю, что Минские соглашения не нравятся многим, честно говоря, с того момента, как они были подписаны. Но они по-прежнему являются концептуальной схемой, вокруг которой может идти дискуссия», — заявил он.
Замминистра также подчеркнул, что в настоящее время ни одна британская авиакомпания не совершает рейсы на Украину. «Насколько мне известно, ни одна авикомпания Соединенного Королевства не летает на Украину. Я думаю, что Ryanair [„Райанэйр“] летает, но это ирландская авиакомпания», — указал он, добавив, что «в данный момент нет причин» закрывать воздушное пространство Украины, потому что «никакие боевые действия не начинались».
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