Украинская армия спешно создает подразделение, вооруженное ПЗРК «Стингер» - ЛНР

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) спешно формирует подразделение, на вооружении которого будут переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер» (Stinger). Об этом в понедельник заявил официальный представитель Народной милиции Луганской народной милиции (ЛНР) Иван Филипоненко.

«Командование ВСУ на базе 1 129-го зенитного ракетного полка в населенном пункте Белая церковь в спешном порядке формирует подразделение ПВО, на вооружении которого будет ПЗРК „Стингер“. Обучение расчетов будут проводить военные специалисты из Канады», — сказал он.