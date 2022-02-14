Украинская армия спешно создает подразделение, вооруженное ПЗРК «Стингер» - ЛНР
15:32 14.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) спешно формирует подразделение, на вооружении которого будут переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер» (Stinger). Об этом в понедельник заявил официальный представитель Народной милиции Луганской народной милиции (ЛНР) Иван Филипоненко.
«Командование ВСУ на базе 1 129-го зенитного ракетного полка в населенном пункте Белая церковь в спешном порядке формирует подразделение ПВО, на вооружении которого будет ПЗРК „Стингер“. Обучение расчетов будут проводить военные специалисты из Канады», — сказал он.
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