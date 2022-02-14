0
0
0
НОВОСТИ

Украинская армия спешно создает подразделение, вооруженное ПЗРК «Стингер» - ЛНР

15:32 14.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) спешно формирует подразделение, на вооружении которого будут переносные зенитные ракетные комплексы (ПЗРК) «Стингер» (Stinger). Об этом в понедельник заявил официальный представитель Народной милиции Луганской народной милиции (ЛНР) Иван Филипоненко.

«Командование ВСУ на базе 1 129-го зенитного ракетного полка в населенном пункте Белая церковь в спешном порядке формирует подразделение ПВО, на вооружении которого будет ПЗРК „Стингер“. Обучение расчетов будут проводить военные специалисты из Канады», — сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:12 14.02.2022
Почти половина россиян хотели бы привязать свою зарплату к курсу доллара или евро - опрос
0
88
15:00 14.02.2022
В британском Минобороны опасаются, что «вторжения РФ на Украину» не удастся избежать
0
106
14:32 14.02.2022
Украинские военные убили двух греков и ранили еще двоих на востоке страны — МИД Греции
0
357
14:12 14.02.2022
Отказ Украины вступать в НАТО помог бы переговорам о гарантиях безопасности — Песков
0
195
14:00 14.02.2022
Украина отказалась от белорусских удобрений, США не помогают ей с замещением — Лукашенко
0
234
13:32 14.02.2022
МОК отменит церемонию награждения фигуристок, если Валиева войдет в тройку призеров
0
248
13:20 14.02.2022
Церемония награждения фигуристов по итогам командного турнира не пройдет на Олимпиаде
0
256
13:05 14.02.2022
МИД КНР выступил против намерения Байдена передать средства Афганистана семьям жертв терактов
0
277
13:00 14.02.2022
Рост на энергоносители связан, в том числе, с обострением отношений с РФ — Минфин ФРГ
0
245
12:32 14.02.2022
Британия поддержит Украину в решении отказаться от членства в НАТО — замминистра
0
320

Возврат к списку