Ответ РФ на предложение Запада по безопасности сформулирован на десяти страницах — Лавров
16:12 14.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Проект ответа России на предложение Запада по гарантиям безопасности сформулирован на десяти страницах. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.
«Проект сформулирован на десяти страницах», — сказал Лавров, отвечая на вопрос главы государства о том, готов ли проект ответа России на предложения Вашингтона и Брюсселя.
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