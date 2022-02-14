Ответ РФ на предложение Запада по безопасности сформулирован на десяти страницах — Лавров

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Проект ответа России на предложение Запада по гарантиям безопасности сформулирован на десяти страницах. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с российским лидером Владимиром Путиным.

«Проект сформулирован на десяти страницах», — сказал Лавров, отвечая на вопрос главы государства о том, готов ли проект ответа России на предложения Вашингтона и Брюсселя.

