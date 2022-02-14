Джонсон считает, что страны Европы должны отказаться от «Северного потока»

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британский премьер-министр Борис Джонсон в понедельник в ходе своего визита в Шотландию выразил мнение, что европейские страны должны отказаться от газопровода «Северный поток».

По его словам, «Запад должен быть единым», поэтому всем европейским странам «необходимо сейчас вывести „Северный поток“ из кровеносной системы». «Нам необходимо найти альтернативные источники энергии», — добавил он.