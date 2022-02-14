Ответ США на российские предложения по безопасности не может удовлетворить РФ — Лавров
17:00 14.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ответ Вашингтона на российские предложения по гарантиям безопасности не может удовлетворить Москву. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой государства Владимиром Путиным в понедельник.
«Ответ США состоит из двух частей. Первая часть реагирует на три наши ключевые проблемы, которые мы обозначили: нерасширение НАТО, неразмещение ударных вооружений, угрожающих нам, и в целом возвращение военной и военно-технической конфигурации в Европе на позиции 1997 года, когда был подписан Основополагающий акт Россия — НАТО, в котором впервые в этом формате прозвучала задача обеспечить неделимость безопасности, — сказал глава МИД. — По этим вопросам ответ отрицательный. Он нас, конечно, удовлетворить не может».
По словам Лаврова, в ответе сказано, что «превыше всего право любого государства выбирать союзы, присоединяться к союзам, менять свои союзы, и это не обсуждается».
Как указал министр, Москва напоминает Вашингтону и другим западным партнерам, что это право, закрепленное в решениях на высшем уровне по линии ОБСЕ и Россия — НАТО, обусловлено обязательством не укреплять свою безопасность за счет безопасности любого другого государства.
«Второй очень важный момент заключается в том, что ни одна страна, ни одна группа стран, ни одна организация не может доминировать на пространстве ОБСЕ. Мы же наблюдаем, к сожалению, попытки наших натовских коллег и ищущего свое место Евросоюза каким-то образом сделать так, что именно они должны определять дальнейшее развитие нашего континента», — подчеркнул Лавров.
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