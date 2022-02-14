Американская подлодка зашла в воды РФ на глубину более 4 км — Шойгу
17:12 14.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подводная лодка США зашла в воды РФ на глубину более 4 км, действия по ее выдворению заняли около трех часов. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.
«В результате работы группы Тихоокеанского флота у нас была при отработке одной из части учений в районе Курильский островов обнаружены подводная лодка, скорей всего, США, и в результате действий почти трехчасовых лодка была выдворена с территории вод РФ, куда она зашла на достаточно большую глубину по меркам островов — это более 4 км. В результате специальных действий по этой лодке, трехкратных действий, лодка была выдворена из вод России», — сказал Шойгу.
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