Американская подлодка зашла в воды РФ на глубину более 4 км — Шойгу

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подводная лодка США зашла в воды РФ на глубину более 4 км, действия по ее выдворению заняли около трех часов. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с президентом страны Владимиром Путиным.

«В результате работы группы Тихоокеанского флота у нас была при отработке одной из части учений в районе Курильский островов обнаружены подводная лодка, скорей всего, США, и в результате действий почти трехчасовых лодка была выдворена с территории вод РФ, куда она зашла на достаточно большую глубину по меркам островов — это более 4 км. В результате специальных действий по этой лодке, трехкратных действий, лодка была выдворена из вод России», — сказал Шойгу.